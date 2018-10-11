Британський Верховний суд виправдав кондитерів-християн, які відмовилися робити торт для геїв
Британський Верховний суд 10 жовтня виправдав подружжя кондитерів, звинувачених у дискримінації геїв.
Вони відмовилися зробити торт із написом на підтримку гей-шлюбів, повідомляє "Седмиця" з посиланням на сайт газети "Известия".
Борець за права ЛГБТ-спільноти Гарет подав в суд проти власників кондитерської Деніела й Емі МакАртур ще у 2014 році, звинувативши їх у дискримінації на ґрунті сексуальних уподобань.
Самі власники кондитерської пояснили, що не зможуть виготовити торт із написом на підтримку гей-шлюбів через власні релігійні переконання.
Під час першого розгляду справи суд встановив, що відмова в обслуговуванні порушує антидискримінаційне законодавство країни. Деніел і Емі МакАртур також програли апеляцію на дане рішення, але після цього звернулися до Верховного суду.
«Апелянти не відмовляли виконувати замовлення пана Лі через його сексуальну орієнтацію. Відмова була пов'язана з написом на торті, а не з особистими характеристиками замовника... Таким чином, у цій справі не було сексуальної дискримінації», – йдеться в релізі суду.