В Ізраїлі археологи виявили напис івритом періоду Другого храму з назвою Єрусалима

Уже 2000 років тому слово «Єрусалим» писали івритом так само, як зараз.

При розкопках у Єрусалимі археологи виявили рідкісний артефакт – фрагмент кам'яної колони з вибитим на ній написом івритом. Імовірно, знахідка датується періодом Другого храму (точніше, I ст. до н. е.). Камінь вперше представили у вівторок, 9 жовтня, на прес-конференції Управління старовини і Музею Ізраїлю. Про це повідомляє "Католицький оглядач" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Фахівці відзначають особливе значення написаної на камені фрази «Ананія Бар-Дедалус з Єрусалима». У ній назву міста івритом подано в повному написанні («ктів мале»), так само, як це прийнято сьогодні.

Напис знайшли минулої зими під час розкопок біля будівлі центру конгресів «Біньяней ха-ума». Роботи проводив археолог ізраїльського Управління старовини Даніт Леві перед початком будівництва нової дороги.

На місці розкопали фундамент будівлі римського періоду з фрагментами давніх колон. Одна з них, мабуть, була повторно використана в римському будинку. Саме на ній і зберігся напис арамейською мовою івритським шрифтом, типовим для періоду Другого храму, часів царювання Ірода.

Археолог Єрусалимського округу в Управлінні старожитностей д-р Юваль Барух і професор Роні Райх з Хайфського університету, які вивчали напис, відзначили, що в період Першого і Другого храмів назву «Єрусалим» зазвичай подавали в неповному написанні («ктів хасер»).

Вони відзначили: «Повне написання, прийняте в наш час, – нетиповий для давнини вид написання назви Єрусалима. По суті, це єдиний напис на камені періоду Другого храму, відомий вченим, з повним написанням. Такий варіант раніше відомий був тільки з монети часів Великого повстання проти римлян (66-70 рр. н. е.)».