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У Казахстані розпочав роботу VI З'їзд лідерів світових і традиційних релігій

22:17, 10 жовтня 2018
Світ
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У Казахстані розпочав роботу VI З'їзд лідерів світових і традиційних релігій / azertag.az

Як повідомляє "Азертадж", у з'їзді беруть участь Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, Президент Сербії Олександр Вучич, релігійні лідери, керівники міжнародних організацій, відомі політичні, громадські діячі та вчені.

/ АЗЕРТАДЖ.аз

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв зазначив, що за 15 років з'їзд лідерів світових і традиційних релігій, який проводиться з 2003 року, зіграв важливу роль у формуванні відносин між різними релігіями. Проведенням з'їзду Казахстан демонструє міжнародній громадськості приклад загальнонаціонального консенсусу і консолідації суспільства.

У своєму виступі Назарбаєв закликав лідерів світових релігій до спільної боротьби за мир і безпеку на планеті.

«Забруднення навколишнього середовища, міжрелігійні протистояння, війни, санкції турбують кожного з нас. Міжцивілізаційні конфлікти виглядають абсурдними на тлі прогресивного наукового і технологічного процесу», - сказав Нурсултан Назарбаєв.

Президент Казахстану запропонував створити інформаційний портал з'їзду. Він зазначив, що мета порталу полягає у сприянні вивченню і застосуванню методів опору релігійного радикалізму.

/ АЗЕРТАДЖ.аз

Президент Республіки Сербія Олександр Вучич відзначив значення спільної боротьби з тероризмом, екстремізмом і радикалізмом.

Голова Управління мусульман Кавказу (УМК) шейх уль-іслам Аллахшукюр Пашазаде зазначив, що мета проведення з'їзду полягає у вираженні ставлення релігійних лідерів разом з політичними і громадськими діячами до подій, що відбуваються в світі.

Доповідачі на з'їзді озвучили заклики до спільної боротьби за безпечний світ на планеті.

Потім відбулася церемонія вручення перших нагород з'їзду лідерів світових і традиційних релігій.

У роботі з'їзду взяли участь 82 представників з 46 країн.

У рамках з'їзду відбулося відкриття Музею миру і солідарності. Представники світових релігій передали музею пам'ятні подарунки.

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