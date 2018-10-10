У Казахстані розпочав роботу VI З'їзд лідерів світових і традиційних релігій

В Астані проходить VI з'їзд лідерів світових і традиційних релігій.

Як повідомляє "Азертадж", у з'їзді беруть участь Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, Президент Сербії Олександр Вучич, релігійні лідери, керівники міжнародних організацій, відомі політичні, громадські діячі та вчені.

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв зазначив, що за 15 років з'їзд лідерів світових і традиційних релігій, який проводиться з 2003 року, зіграв важливу роль у формуванні відносин між різними релігіями. Проведенням з'їзду Казахстан демонструє міжнародній громадськості приклад загальнонаціонального консенсусу і консолідації суспільства.

У своєму виступі Назарбаєв закликав лідерів світових релігій до спільної боротьби за мир і безпеку на планеті.

«Забруднення навколишнього середовища, міжрелігійні протистояння, війни, санкції турбують кожного з нас. Міжцивілізаційні конфлікти виглядають абсурдними на тлі прогресивного наукового і технологічного процесу», - сказав Нурсултан Назарбаєв.

Президент Казахстану запропонував створити інформаційний портал з'їзду. Він зазначив, що мета порталу полягає у сприянні вивченню і застосуванню методів опору релігійного радикалізму.

Президент Республіки Сербія Олександр Вучич відзначив значення спільної боротьби з тероризмом, екстремізмом і радикалізмом.

Голова Управління мусульман Кавказу (УМК) шейх уль-іслам Аллахшукюр Пашазаде зазначив, що мета проведення з'їзду полягає у вираженні ставлення релігійних лідерів разом з політичними і громадськими діячами до подій, що відбуваються в світі.

Доповідачі на з'їзді озвучили заклики до спільної боротьби за безпечний світ на планеті.

Потім відбулася церемонія вручення перших нагород з'їзду лідерів світових і традиційних релігій.

У роботі з'їзду взяли участь 82 представників з 46 країн.

У рамках з'їзду відбулося відкриття Музею миру і солідарності. Представники світових релігій передали музею пам'ятні подарунки.