Хірург із Судану, який читає пацієнтам Біблію і Коран перед операціями, отримав премію ООН

Суданський хірург-католик, який читає пацієнтам Біблію і Коран при операціях і нагадує помічникам, що «ми всі одна сім'я, а наше покликання - рятувати життя», отримав премію ООН.

Доктор Еван (Evan Atar Adaha) служить у лікарні Мабан міста Бунж у провінції Верхній Ніл нової держави Південний Судан. Він переконався на довгому досвіді, що віра допомагає при операціях багатьом з його пацієнтів, а тому перед анестезією особисто читає їм рядки Біблії чи Корану, потім виголошує коротку молитву, і лише після цього бере до рук скальпель, повідомляє Religion News Service.

«Моя глибока віра дуже допомагає мені в роботі, – говорить хірург, якого колеги і пацієнти звуть просто «доктор Атар». – Мене надихає переконання, що всі ми творіння Божі, і тому у роботі я постійно нагадую своїм співробітникам, що ми всі одна сім'я, а наше покликання - рятувати життя».

Атар вже понад два десятки років служить єдиним хірургом у лікарні Мабан, і за цей час врятував безліч жертв громадянської війни і лих у новоутворених державах Судан і Південний Судан.

За свої величезні заслуги допомоги біженцям доктор цього року став лауреатом правозахисної премії Нансена, що присуджується Управлінням Верховного Комісара ООН у справах біженців.

Доктор Атар отримав нагороду 1 жовтня у Женеві (Швейцарія).

«Служіння доктора Атара на благо біженців під час громадянської війни і тяжких лих є блискучим прикладом глибокої гуманізму і самовідданості, – зазначив Філіппо Гранді (Filippo Grandi), Верховний комісар ООН у справах біженців. – Завдяки його важкій і невтомній праці були врятовані тисячі людських життів, і всі ці нещасні чоловіки, жінки і діти отримали шанс на нове життя і щасливе майбутнє».