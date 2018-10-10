Мормонська Церква у США підтримала закон про легалізацію марихуани

Церква Святих останніх днів (мормонів) у США підтримала компромісну угоду щодо закону про легалізацію марихуани для лікувального застосування, і допомогла тим самим законодавцям консервативного штату Юта поставити крапку в багатомісячних гарячих дебатах.

Як повідомляє Тһе Guardian, лідери мормонів після довгого опору вирішили все ж підтримати законодавців штату. Нелегкий компроміс був досягнутий під загрозою запланованого на листопад революційного голосування щодо лікувальної марихуани, проти якого довго виступала Церква СОД.

Компроміс із церквою, досягнутий у такому консервативному штаті, показує зміну відносин американського суспільства до марихуани, пише видання. Ця спірна «травичка» вже дозволена до використання в лікувальних цілях у 30 штатах країни з 50.

За умовами компромісної угоди Церкви СОД із законодавцями штату, серед яких переважають республіканці, законопроект не дозволяє вирощувати марихуану для особистого споживання кожному бажаючому, навіть якщо він живе дуже далеко від лікувальних установ та пунктів її продажу. Він також не дозволяє виробляти харчову продукцію, що містить марихуану, у привабливих для дітей формах – наприклад, у вигляді печива, кексів та тістечок. Не дозволяється також куріння марихуани, а допускається лише її внутрішнє вживання у вигляді лікувальних препаратів і зовнішнє у вигляді лосьйонів, кремів тощо

Лідери Церкви СОД вже виступили з публічними роз'ясненнями своєї зміни позиції перед парафіянами, підкреслюючи, що підтримують лише суворо обмежене застосування марихуани за лікарськими рецептами і медичними показаннями. Але навіть ця невелика поступка не сподобалася багатьом мормонам, оскільки один зі «Стовпів віри» у церковному каноні «Слово мудрості» наказує істинно віруючій людині суворе утримання від цілого ряду гріховних продуктів (алкоголю, тютюну і наркотиків). Гріховними вважаються продукти, що змінюють свідомість і тим самим завдають шкоди здоров'ю тіла, яке вважається великим даром Божим і втіленням Його задуму.