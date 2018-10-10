Президент Сербії звернувся до духовних лідерів з проханням захистити святині Косово

З проханням допомогти захистити від вандалів православні храми і монастирі на території Косово звернувся до духовних лідерів усього світу Президент Сербії Олександр Вучич.

Про це повідомляє сайт журналу "Фома".

— Ми звертаємося до всіх вас, релігійних лідерів, з проханням допомогти нам у захисті православних церков і монастирів у Косово, які постійно відчувають загрозу з боку тих, хто не вірить у цивілізацію, цивілізаційний та культурний спадок, — сказав глава Сербії на VI З'їзді лідерів світових і традиційних релігій в Астані (Казахстан).

За словами Олександра Вучича, релігійні цінності та ідеї сьогодні, найчастіше, «безсовісно використовуються» певними силами «для політичних і геополітичних цілей, або ж, навпаки, повністю ігноруються».

Нагадаємо, що в 2008 році Косово в односторонньому порядку заявило про свою незалежність від Сербії. Досі самопроголошену республіку не визнають багато держав. Православні храми, які знаходяться на території Косово, часто піддаються актам вандалізму з боку місцевих радикалів.