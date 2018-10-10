У білоруському Полоцьку виявили унікальний підземний храм-усипальницю часів Київської Русі

Під час розкопок біля Спасо-Преображенської церкви у Полоцьку (Білорусь) виявлений унікальний підземний храм-усипальниця, якому немає аналогів на всьому східнослов'янському просторі. Історики зробили висновок, що підземний храм призначений для поховання однієї людини, яка була надзвичайно важлива для Єфросинії Полоцької.

Історики висловлюють думку, що тут був похований полоцький князь Георгій Всеславич, син Всеслава Чародія і батько Єфросинії Полоцької, повідомляє сайт Полоцького державного університету.

«Тут храм повністю занурений у землю і призначений для поховання однієї людини. Ймовірно, що ця людина була дуже важливою для засновниці монастиря Єфросинії. Швидше за все, ми знайшли місце поховання полоцького князя - Георгія Всеславича, батька Єфросинії Полоцької! Ми, звичайно, не знаємо, чи знайдемо його останки, оскільки ніша зараз закладена кам'яною кладкою. Зроблено це було набагато пізніше, ніж побудована сама похоронна споруда. І, можливо, це було зроблено в той момент, коли ця споруда виявилася зруйнованою, і було прийняте рішення, наприклад, про перенесення цих мощей. Тоді нас чекатиме розчарування. Але, принаймні, ми залишимося при думці, що тут місце поховання Георгія Всеславича. Звичайно, нам хотілося б знайти його самого», – розповів завідувач сектором архітектурної археології Державного Ермітажу з Санкт-Петербурга, Євген Торшин.

Унікальність цього підземного храму в тому, що подібних підземних поховальних споруд на території Стародавньої Русі практично немає. Існує тільки один приклад – це так звана церква-усипальниця в Чернігові. Але і вона суттєво відрізняється від останньої знахідки істориків.

Розкопки в стародавньому місті ініційовані Полоцьким державним університетом. Щорічно історикам вдається знайти унікальні знахідки, серед яких печатка Єфросинії Полоцької, стародавня плінфа з зображенням храму, який не зберігся до наших днів.