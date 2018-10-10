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У Греції знесли православний хрест, щоб не "ображати" мусульман

16:47, 10 жовтня 2018
Світ
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У Греції знесли хрест / newsbomb.gr

Як повідомляють "Руські Афіни", хрест був встановлений приблизно на початку вересня поточного року, а через кілька днів один із представників НУО, що діють на Лесбосі, послав у мерію лист, в якому стверджувалося, що "хрест був встановлений невідомими, з метою нехтування інших релігій".

Зокрема, в заяві «Співіснування» (Συνύπαρξη) говорилося: «На узбережжі в Апелі було встановлено великий хрест, з метою не допустити, щоб інші люди (очевидно, біженці та мігранти) прибували на острів. Цей акт є незаконним, а також споруда виглядає непривабливо (нагадує могилу). Але особливо образливим для християнського символу, символу любові та жертовності, є нетерпимість до інших. Настійно вимагаємо вжити дії щодо усунення свавілля. Очевидною недоречність присутності релігійного символу у місці купання та його перетворення в інструмент войовничих хрестоносців».

Вищезазначена заява викликала бурхливу реакцію з боку місцевих жителів, які, природно, відчули, що їх релігійним переконанням завдано шкоди.

Тим не менш, символ православ'я, хрест був прибраний із місця, де його встановили.

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