У Британії вперше в світі розпочало роботу міністерство з запобігання самогубств

У Великобританії вперше у світі почало роботу міністерства з запобігання самогубств.

Відомство очолила Жаклін Дойл-Прайс, повідомляє Islam-today з посиланням на "The Guardian".

Таким чином влада країни сподівається змусити громадян частіше звертатися за допомогою у складних життєвих ситуаціях. Зі схваленням створення нового міністерства виступила і британський прем'єр-міністр Тереза Мей, зазначивши, що кількість самогубств у сполученому королівстві, попри всі зусилля влади, як і раніше залишається вкрай високим.

У 2017 році у Великобританії життя самогубством покінчила 5821 людина. Суїцид є головною причиною смерті чоловіків у віці до 45 років.