У Британії вперше в світі розпочало роботу міністерство з запобігання самогубств
15:05, 10 жовтня 2018Світ
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Тереза Мей призначила міністра з запобігання самогубств / islam-today.ru
У Великобританії вперше у світі почало роботу міністерства з запобігання самогубств.
Відомство очолила Жаклін Дойл-Прайс, повідомляє Islam-today з посиланням на "The Guardian".
Таким чином влада країни сподівається змусити громадян частіше звертатися за допомогою у складних життєвих ситуаціях. Зі схваленням створення нового міністерства виступила і британський прем'єр-міністр Тереза Мей, зазначивши, що кількість самогубств у сполученому королівстві, попри всі зусилля влади, як і раніше залишається вкрай високим.
У 2017 році у Великобританії життя самогубством покінчила 5821 людина. Суїцид є головною причиною смерті чоловіків у віці до 45 років.
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