У Латвії випустили під заставу священика, якого підозрюють у сексуальному насильстві

Державна поліція Латвії випустила під заставу підозрюваного в торгівлі людьми священика Павла Зейлю, свідчить наявна у розпорядженні агентства LETA інформація.

Зейля знаходиться в ув'язненні з кінця серпня, коли він був затриманий за підозрою в торгівлі людьми, повідомляє Rus.lsm.lv.

Католицький священик Павло Зейля затриманий у числі підозрюваних у сексуальному насильстві над розумово-відсталим чоловіком. Про те, що троє осіб, ймовірно, сексуально використовували людину, яка перебуває у безпорадному стані, поліції повідомила громадська організація, у співробітників якої виникли певні підозри.

Підозрювані були затримані 29 серпня. Коли стало відомо, що один з них - священик Зейля, його парафіяни влаштували публічну акцію на його підтримку. У якості запобіжного заходу священика, старшого з трьох підозрюваних, обрано арешт.

Зейля є священиком резекненської церкви Пристрастей Богоматері, Дукстигальської і Презмської церков, а також начальником латвійського вікаріату Маріанської конгрегації і деканом Резекненського деканату. Публічно відома інформація свідчить, що в 2005 році Зейлі надано статус почесного жителя Резекне.