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У Польщі відбулися поминальні заходи за загиблими у Карпатсько-Дуклінській операції 1944-го

22:20, 09 жовтня 2018
Світ
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У Польщі відбулися поминальні заходи за загиблими у Карпатсько-Дуклінській операції / sokaleparchy.org.ua

Священики, працівники курії та військові капелани УГКЦ  на чолі з керівником Департаменту військового капеланства УГКЦ Михаїлом Колтуном, взяли участь у міжнаціональному молитовному поминанні полеглих в Карпатсько-Дуклінській операції, повідомляє "Католицький оглядач".

/ sokaleparchy.org.ua

Поминальні урочистості проходили 4 жовтня в містечку Дукля (Польща) та 5 жовтня в містечку Свіднік (Словаччина).  На заходах як у Дуклі, так і в Свідніку були представники з Чехії, Словаччини, України, Польщі. 

У своїй промові владика Михаїл наголосив на важливості взаємопорозуміння та любові між собою, між націями, тому що саме це є запорукою миру для кожного громадянина своєї держави.

/ sokaleparchy.org.ua

Опісля всі присутні делегації спільно виголосили молитву «Отче наш» за душі полеглих воїнів, владика Михаїл разом із священиками проспівали молитву «Вічная пам’ять», після чого делегації з різних місцевостей та країн поклали вінки та квіти перед Пам’ятником Воїна. 

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