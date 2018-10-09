У Польщі відбулися поминальні заходи за загиблими у Карпатсько-Дуклінській операції 1944-го

У Польщі 4-5 жовтня відбулися поминальні заходи за загиблими у Карпатсько-Дуклінській операції 1944-го.

Священики, працівники курії та військові капелани УГКЦ на чолі з керівником Департаменту військового капеланства УГКЦ Михаїлом Колтуном, взяли участь у міжнаціональному молитовному поминанні полеглих в Карпатсько-Дуклінській операції, повідомляє "Католицький оглядач".

Поминальні урочистості проходили 4 жовтня в містечку Дукля (Польща) та 5 жовтня в містечку Свіднік (Словаччина). На заходах як у Дуклі, так і в Свідніку були представники з Чехії, Словаччини, України, Польщі.

У своїй промові владика Михаїл наголосив на важливості взаємопорозуміння та любові між собою, між націями, тому що саме це є запорукою миру для кожного громадянина своєї держави.

Опісля всі присутні делегації спільно виголосили молитву «Отче наш» за душі полеглих воїнів, владика Михаїл разом із священиками проспівали молитву «Вічная пам’ять», після чого делегації з різних місцевостей та країн поклали вінки та квіти перед Пам’ятником Воїна.