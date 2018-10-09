У Фінляндії горів православний храм – ікони та фрески не постраждали

У неділю ввечері в церкві Архистратига Божого Михаїла в Міккелі (Сайменський прихід Фінляндської Православної Церкви) сталася пожежа.

Пожежа почалася у сусідньому з вівтарем приміщенні, де знаходиться електричний щит. Причини пожежі поки не встановлені. Поліція та Служба порятунку приступили до розслідування причин інциденту, повідомляється на офіційному сайті Фінляндської Православної Церкви.

«Тут мали місце всі необхідні для великомасштабної катастрофи елементи. На щастя, пожежу вдалося вчасно локалізувати. За свідченням рятувальників, температура в храмі була настільки висока, що небезпека вибухової пожежі була цілком реальна. Тепер шкода самій будівлі – незначна», – розповідає священик Мікко Менту.

Найдавніша ікона церкви Архистратига Божого Михаїла в Міккелі – Казанська ікона Божої Матері XVII століття - не постраждала від пожежі. Також і фрески на західній стіні храму, написані іконописцем Петросом Сасакі в 1990-ті роки, як і ікони іконостасу, на думку реставраторів, отримали лише незначні поверхневі ушкодження.