У Казахстан на з'їзд лідерів світових релігій приїдуть понад 80 делегацій

У середу, 10 жовтня, в Астані (Казахстан) стартує VI З'їзд лідерів світових і традиційних релігій.

Як повідомив керівник прес-служби МЗС Казахстану Айбек Смадияров, участь у його роботі візьмуть 80 делегацій, у тому числі президент Сербії Олександр Вучич, генсек ОБСЄ Томас Гремингер, високий представник Альянсу цивілізацій Насир Абдулазіз аль-Нассер, генсек всесвітньої конференції «Релігія за мир» Вільям Уендлі та інші, передає Islam-today.

«У роботі з'їзду очікується участь понад 80 делегацій, включно з духовними лідерами ісламу, християнства, буддизму, іудаїзму, індуїзму, даосизму, зороастризму, представників релігійних та громадських організацій», - зазначив, зокрема, у бесіді з журналістами Смадияров.

Учасники форуму мають обговорити такі теми як «Маніфест «Світ XXI століття» як концепція глобальної безпеки», «Великі мінливі геополітики: нові можливості для консолідації людства», «Релігія і глобалізація: виклики та відповіді» та «Релігійні лідери і політичні діячі в подоланні екстремізму і тероризму».

За підсумками заходу буде прийнята підсумкова декларація.