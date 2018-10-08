У Швеції хочуть заборонити обрізання, як жорстоке поводження з дітьми

Лідер популістської правої партії «Шведські демократи» представив проект пропозиції, що закликає до заборони немедичного обрізання хлопчиків, яке в тексті визначається як «відстале» жорстоке поводження з дітьми.

Як повідомляє «Лехаим», секретар «Шведських демократів» Річард Йомсхоф 3 жовтня представив проект заяви про обрізання Ріксдагу, в шведському парламенті, де його партія займає третє місце з 18 відсотками місць. Під назвою «Заборона немедичного обрізання» пропонований текст, в якому ще не заплановано голосування, говорить: «Ріксдаг підтримує пропозицію про введення заборони на немедичне обрізання дітей та оголошує про це уряду».

У супровідній записці Йомсхофа про проект клопотання він писав, що практика, яку євреї виконують щодо 8-денних немовлят і мусульмани здійснюють трохи пізніше в дитинстві, «є регулярним зловживанням щодо окремої дитини, а також порушенням цілісності та самовизначення дитини».

У записці також розглядається, що кілька медичних асоціацій і агентств у Швеції виступають проти немедичного обрізання хлопчиків на цих підставах, хоча це і не заборонено законом.