Католикос усіх вірмен відслужив панахиду за Шарлем Азнавуром у паризькій церкві, де був хрещений і одружився співак

У кафедральній паризькій церкві Святого Іоанна Хрестителя у присутності прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна Католікос усіх вірмен Гарегін II у суботу відслужив панахиду за Національним героєм Вірменії, всесвітньо відомим шансоньє Шарлем Азнавуром.

Як написав на своїй сторінці у Facebook прес-секретар прем'єра Вірменії Арман Егоян, у цій церкві Азнавур був хрещений і одружився, повідомляють «Новини-Вірменія».

Як повідомляє прес-служба Святого Ечміадзіна, після закінчення церемонії Гарегін II зазначив, що смуток оселилася в серці кожного.

"Ми прощаємося зі всесвітньо відомим сином вірменського народу, великим діячем музики і культури, Національним гером Вірменії Шарлем Азнавуром. Ми проводжаємо його у вічність, де послідовники Господа успадковують вічне життя", - зазначив Гарегін II.

Католикос нагадав пройдений Азнавуром життєвий шлях, який привів його до всесвітньої слави.

"Ми всі знали і бачили Азнавура на вершині. Однак дорога слави не була простою для нього. Син вірменського народу, який народився в родині вірмен, що врятувалися від Геноциду, він подолав багато труднощів і здійснив свою мрію співати і служити мистецтву", - зазначив Гарегін II.

Католикос підкреслив, як багато значило мистецтво Азнавура для кількох поколінь.

"Талановитий син вірменського народу був також великим гуманістом і патріотом. Азнавур став своєрідним символом єдності вірменського народу. Він завжди підтримував Батьківщину у важкі дні, жив національними досягненнями та успіхами", - зазначив Гарегін II.

Він нагадав, що про це свідчать численні пісні з репертуару співака, присвячені Вірменії та жертвам Геноциду вірмен.

"Азнавур говорив мовою, зрозумілою всім народам, говорив про загальнолюдські цінності, проповідував завіти миру, справедливості та чесності", - зазначив Гарегін II.