Біблію переклали на тисячну за рахунком мову світу

Агентство перекладів Біблії відсвяткувало в Південному Судані переклад на тисячну мову світу, хоча це лише десята частина нині існуючих мов, і інші переклади планується завершити до 2025 року.

Як повідомляє Сhristianpost, тисячі християн вносять свій внесок у роботу перекладацької організації Wycliffe Bible Translators, у результаті якої Біблія перекладена вже на десяту частину мов світу.

Расс Герсман (Russ Hersman), директор американського відділення Wycliffe USA, описав зворушливі сцени освячення Біблії на тисячну мову світу, якою стала мова народності келико в Південному Судані.

«Церемонія освячення Нового Завіту мовою келико пройшла в таборі біженців Біді-Біді, другому за величиною таборі біженців світу, де сьогодні проживає понад чверть мільйона осіб, – каже Герсман. – У храмах було тісно від охочих брати участь в обряді і внести свою лепту, хоча одному Богу відомо, де ці бідні і знедолені люди беруть монети на церковні пожертви. Саме для цих глибоко віруючих людей і робився переклад».

На цей час просуваються вперед переклади Біблії ще на 2500 світових мов, і багато з них наближаються до завершення, але ще залишається близько 1600 мов (або 22 відсотки), на які переклад ще навіть і не починався, за словами Херсмана.

Його перекладацька організація реалізує проект «Vision 2025», мета якого полягає в тому, щоб перекласти Біблію на всі 7000 мов світу до 2025 року. У цій роботі є свої труднощі, пов'язані хоча б із тим, що близько 45 відсотків світових мов, за прогнозами вчених, можуть зникнути вже до кінця нинішнього сторіччя з багатьох причин, зокрема тому, що не мають своєї писемності. І все ж у проекту є всі шанси на успіх завдяки цілому ряду технологічних нововведень, які дозволяють спростити і прискорити процес перекладу.