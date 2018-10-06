У США на водійських правах з'явилася графа «третя стать»
01:41, 06 жовтня 2018Світ
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У США на водійських правах з'явилася графа «третя стать» / islam-today.ru
В американському штаті Міннесота одержувачі водійських посвідчень отримали можливість вибирати для запису в документі третю стать.
Як повідомляє Islam-today з посиланням на місцеве видання Twin Cities Pioneer Press, тепер у графі «стать» жителі штату можуть вибрати три варіанти: Male (чоловічий), Female (жіночий) і X (невизначений - для тих, хто не ідентифікує себе ані з чоловічою, ані з жіночою статтю).
Міра ця викликала в американському суспільстві неоднозначну реакцію, тим більше, що заздалегідь реформа не анонсувалася, а після впровадження законодавці штату висловили своє невдоволення, повідомляє видання.
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