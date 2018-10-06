этот материал доступен на русском

У Білорусі перепоховали останки 106 солдатів Імператорської армії, загиблих у роки Першої світової

01:17, 06 жовтня 2018
Світ
5778 0
У Білорусі перепоховали останки 106 солдатів Імператорської армії, загиблих у роки Першої світової / eparhia992.by

У Поставах Вітебської області Білорусі на міському кладовищі відбулося перепоховання останків вояків Російської Імператорської армії, загиблих у роки Першої світової війни.

Під час розкопок останків солдатів також були знайдені православна ікона, погони, натільні хрестики, монети, гільзи від патронів. Усередині двох гільз перебували паперові вкладиші. За ними і вдалося ідентифікувати трьох вояків 12-ї роти 223-го Одоєвського полку 56-ї піхотної дивізії, повідомляє портал БПЦ.

У ході історичного форуму благочинним Верхнедвинского округу БПЦ протоієреєм Валерієм Вабищевичем було відслужено літію за упокій. По закінченні почесний караул прикордонної комендатури здійснив три постріли прощального салюту.

У ході історичного форуму благочинним Верхнедвинського округу БПЦ протоієреєм Валерієм Вабищевичем було відслужено літію за упокій. По закінченні почесний караул прикордонної комендатури здійснив три постріли прощального салюту.

/ eparhia992.by

Прах останків вояків Російської Імператорської армії був відданий землі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter