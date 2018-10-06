У Білорусі перепоховали останки 106 солдатів Імператорської армії, загиблих у роки Першої світової

У Поставах Вітебської області Білорусі на міському кладовищі відбулося перепоховання останків вояків Російської Імператорської армії, загиблих у роки Першої світової війни.

Під час розкопок останків солдатів також були знайдені православна ікона, погони, натільні хрестики, монети, гільзи від патронів. Усередині двох гільз перебували паперові вкладиші. За ними і вдалося ідентифікувати трьох вояків 12-ї роти 223-го Одоєвського полку 56-ї піхотної дивізії, повідомляє портал БПЦ.

У ході історичного форуму благочинним Верхнедвинського округу БПЦ протоієреєм Валерієм Вабищевичем було відслужено літію за упокій. По закінченні почесний караул прикордонної комендатури здійснив три постріли прощального салюту.

Прах останків вояків Російської Імператорської армії був відданий землі.