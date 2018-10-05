У Карелії під уламками згорілого храму виявили стародавній вівтар

Фахівці виявили стародавній вівтарний прируб під уламками згорілого в Карелії Успенського храму.

Про це повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на слова прес-секретаря глави регіону Марини Кабатюк.

Пожежа в Успенській церкві відбувся 10 вересня. Попередньою причиною названо підпал. Порушені кримінальні справи про знищення об'єкта культурної спадщини. За підозрою в скоєнні злочину затриманий 15-річний підліток з Петрозаводська. З 24 серпня почався збір пожертвувань на відновлення храму.

«Фахівці московського інституту «Спецпроектреставрация» провели обстеження Успенської церкви. У результаті робіт у нижньому обсязі подклета вівтаря виявлена зрубна конструкція більш давнього 5-стінного вівтаря на валунному фундаменті», – сказала Кабатюк.

За припущенням фахівців, при останній перебудові храму новий вівтар побудували над старим, сховавши всередині нової конструкції. Крім того, експерти інституту оцінили збереження елементів пам'ятки, відсоток втрати вихідного матеріалу й ціннісні параметри збережених колод, в тому числі й вкрай обгорілих.

Наразі організовано тимчасове складування промаркованих елементів, які будуть перевезені для зберігання і вивчення. До 15 листопада вцілілі фрагменти повинні бути перевезені в закрите приміщення. До цього моменту їх збереження на цвинтарі забезпечить цілодобова охорона.