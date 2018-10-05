6 жовтня в вірменських храмах по всьому світу молитимуться за упокій шансоньє Шарля Азнавура

Верховний Патріарх-Католікос всіх вірмен Гарегін II візьме участь у похоронах національного героя Вірменії, французького шансоньє вірменського походження Шарля Азнавура, які пройдуть у Парижі (Франція) 5-6 жовтня.

Як повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на прес-канцелярія Першопрестольного Ечміадзіна, в День оголошеного у Вірменії жалоби, 6 жовтня, опівдні у всіх вірменських храмах по всьому світу буде відслужений молебень за упокій душі Шарля Азнавура.

Франція буде прощатися з Азнавуром 5 жовтня з усіма почестями національного героя. Єдиний раз в історії Франції, у паризькому «Домі інвалідів», де поховані відомі французькі військові різних епох (серед них і Наполеон I Бонапарт), пройде панахида не військового, а музиканта. Урочиста церемонія в пам'ять покійного пройде за регламентом «Національної данини пошани», в якій труна з тілом Азнавура буде покрита прапором Франції, а промову скаже президент Французької Республіки Еммануїл Макрон.

На наступний день, 6 жовтня, згідно із заповітом, великий шансоньє буде похований у сімейному склепі, в монастирі XII століття, в комуні Монфор-наповнююча Аморі, поруч з батьками та сином.

У Францію на церемонію прощання з Азнавуром відбула делегація Вірменії на чолі з прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном і президентом Арменом Саркісяном.