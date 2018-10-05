Ангела Меркель заявила, що в Німеччині посилюється антисемітизм

У Німеччині як і раніше існує антисемітизм, який в останні роки навіть посилився.

Таку думку, виступаючи на прес-конференції після переговорів з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Єрусалимі, висловила канцлер ФРН Ангела Меркель, повідомляє Islam-today.

«Ми усвідомлюємо, що все ще несемо відповідальність за злочини під час голокосту. Ми повинні визнати, що в Німеччині до сих пір існує антисемітизм, почасти він навіть посилився», - сказала вона.

Меркель зазначила, що вперше паралельно з міжурядовими консультаціями пройшли німецько-ізраїльські консультації з проблеми антисемітизму. Це, за словами канцлера, стало чи не головним пунктом її візиту в Ізраїль, тим більше, в умовах, коли «антисемітизм в різних проявах залишається на порядку денному, в тому числі в Німеччині».