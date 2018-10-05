Лист Ейнштейна про Бога й релігії виставлено на продаж за $1,5 мільйона

Рукописний лист Альберта Ейнштейна з думками про Бога, релігії та пошуку сенсу життя 3 жовтня було виставлено на продаж у Нью-Йорку, з вартістю до 1,5 мільйона доларів.

Як повідомляє "Лехаим" з посиланням на аукціонний будинок "Сhristie's", лист написано німецькою мовою, за рік до смерті легендарного фізика в 1955 році, лист було відправлено з Прінстона, Нью-Джерсі, німецькому філософу Еріку Гуткінду.

"Слово «Бог» для мене не що інше, як вираз і породження людських слабкостей, Біблія – колекція поважних, але все ж досить примітивних легенд", – пише фізик, найбільш відомий своєю теорією відносності.

"Жодна інтерпретація, якою б тонкою вона не була, не може змінити мою думку про це", - писав Ейнштейн.

Лист надійде в продаж 4 грудня, і за оцінками "Сhristie's", буде проданий за 1-1,5 мільйони доларів. Раніше цей лист було виставлено на аукціоні в 2008 році й куплено приватним колекціонером за 404 тисячі доларів, йдеться в заяві "Сhristie's".

"Це одне з остаточних тверджень у дискусії «релігія проти науки»", – зазначає Пітер Кларнет, старший спеціаліст з книг і рукописів в аукціонному домі.

У жовтні минулого року записка, яку Ейнштейн дав кур'єру в Токіо, де він коротко описав свою теорію про щасливе життя, була продана на аукціоні в Єрусалимі за 1,56 млн доларів, сказав представник аукціонного дому "Winner's".

Лист вже показано в Шанхаї і буде демонструватися в Нью-Йорку з 30 листопада по 3 грудня, заявив представник "Christie's".