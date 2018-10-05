У Мінську представлять освітню програму «Православ'я і протестантизм у діалозі»

Освітня програма «Православ'я і протестантизм у діалозі» для представників Євангельської Церкви Вестфалії (ФРН) відбудеться у період з 4 по 8 жовтня у Мінську.

Програма була підготовлена Християнським освітнім центром імені святих Мефодія і Кирила спільно з Інститутом міжцерковних зв'язків Вестфалії (MÖWE) у рамках міжцерковного співробітництва між Білоруською Православною Церквою і Євангелічною Церквою Вестфалії. Про це повідомляється на офіційному сайті БПЦ.

Програма ставить на меті більш глибоке знайомство з життям Православної Церкви в Республіці Білорусь, богословськими навчальними закладами і богослужбовою традицією. До Мінська прибудуть 14 представників Євангельської Церкви Вестфалії.

У ході візиту запланована конференція у Мінській духовній академії, екскурсії до Мінського Свято-Духова кафедрального собору та Національного художнього музею (5 жовтня), відвідування Елисаветинського монастиря (6 жовтня), приходу храму святих рівноапостольних Мефодія і Кирила, Християнського освітнього центру та Інституту теології БГУ, а також меморіального комплексу «Малий Тростенец» (7 жовтня).