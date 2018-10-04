Перша жінка-космонавт Валентина Терешкова пожертвувала 1 млн рублів на православний храм

Перша в світі жінка-космонавт пожертвувала 1 млн рублів на православний храм.

Валентина Терешкова передала настоятелю храму в селищі Нікульське Ярославської області сертифікат на 1 мільйон рублів, який вона отримала на другому Євразійському жіночому форумі в номінації «Служіння справі миру», повідомляє "Яррегіон".

– Ці кошти підуть на виконання робіт з розпису церкви, – розповіла Валентина Терешкова.

Церква святителя Миколи Чудотворця будувалася при безпосередньому сприянні Валентини Терешкової.

Храм в ім'я Миколи Чудотворця став першою церквою, побудованою в селищі. Його будівництво почалося у червні 2013 року. Через п'ять років, у день 55-річного ювілею польоту Валентини Терешкової в космос, відбулося освячення храму. Зараз роботи на об'єкті тривають.