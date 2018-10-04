Помер лауреат Нобелівської премії, автор терміну «частинка Бога»

В американському місті Рексберг (штат Айдахо) у віці 96 років помер лауреат Нобелівської премії Леон Ледерман, який є автором терміна «частка Бога».

Як повідомляє Islam-today з посиланням на портал Science News, вчений відомий тим, що відкрив ряд елементарних частинок: мюони, антідейтрон, іпсилон-мезон, антинейтрино і мюонні нейтріно. За відкриття останнього він й отримав у 1988 році Нобелівську премію з фізики.

Примітно, що вчений не просто займався наукою, а й сприяв її популяризації. У 1993 році фізик у співавторстві з журналістом Діком Тересом написав книгу про бозон Хіггса «Частка Бога: якщо Всесвіт - це відповідь, то яке питання?».