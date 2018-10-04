Лист Григорія Распутіна ігумені тобольського жіночого монастиря виставлено на аукціон

На торги російського аукціонного дому «Літфонд» виставлять лист царедворця Григорія Распутіна, у якому згадується Микола II.

У четвер, 4 жовтня, Аукціонний дім „Літфонд“ виставить на торги понад 400 лотів, серед яких рідкісні книги, автографи, історичні папери, фотографії, плакати та листівки. Про це повідомляє прес-служба аукціонного дому.

Лист Распутіна адресовано ігумені Марії в Іоанно-Введенський Тобольський жіночий монастир. Лист датований січнем 1910 року. Його початкова ціна — 650-700 тис. рублів.

На думку експертів, представлений документ є рідкісним і цінним з антикварної та історико-культурної точки зору артефактом, які практично не зустрічаються у вільному обігу. Документ являє інтерес для музеїв, архівів і бібліотек, а також має велике колекційне значення.