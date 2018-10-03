У Вірменії богослови говорили про долю Біблії в сучасному світі

З 28 вересня по 2 жовтня в Ечміадзіні (Вірменія) відбулася міжнародна конференція «Святе Письмо в мінливому світі», організована Об'єднаними Біблійними товариствами (UBS) за участю представників Помісних Православних Церков і давньосхідних Церков.

У форумі взяли участь представники Помісних Православних Церков, давньосхідних Церков, а також архієпископ Абуджі кардинал Джон Онаєкан (Римо-Католицька Церква), повідомляє patriarchia.ru.

З боку Біблійних товариств у конференції взяли участь генеральний секретар Об'єднаних Біблійних товариств Майкл Перро, керівники та представники національних Біблійних товариств Вірменії, Лівану, Індії, Туреччини, Сербії, Румунії, Греції, Австрії, Німеччини, Фінляндії, Великобританії, Японії, Кенії та Нігерії.

На конференції були представлені доповіді, присвячені значенню Священного Письма в житті Православної Церкви і в житті давніх Церков Сходу, а також співробітництву християнських Церков з Об'єднаними Біблійними товариствами та з національними Біблійними товариствами в справі поширення Святого Письма в різних країнах світу, включаючи проблемні регіони Азії й Африки, населення яких потерпає від злиднів і військових конфліктів.

За підсумками роботи конференції було прийнято меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між Об'єднаними Біблійними товариствами з одного боку, і Православною Церквою та Східними Церквами, з іншого.

Також делегати конференції взяли участь у презентації відеодиска «Євангеліє від Луки мовою жестів», випущеного Вірменським Біблійним товариством спільно з Вірменською Апостольською Церквою. Презентація відбулася в Єреванському ляльковому театрі.