У Туреччині археологи вивчають 400 стародавніх малюнків у храмі Зевса

Близько 400 малюнків були знайдені в Храмі Зевса в стародавньому місті Айзаной, який розташований в західній Анатолії (Туреччина).

Вони були виявлені групою дослідників під керівництвом Еліф Озер (Elif Özer) з Університету Памуккале, повідомляють "News UA" з посиланням на "The Daily Sabah".

Ці малюнки були віднесені до п'яти або шести тимчасових груп людей, починаючи від тих, хто жили в місті у візантійську епоху і використовували храм як християнську церкву, до тюрків Чавдар, які жили в місті у дванадцятому та тринадцятому століттях.

«Там, наприклад, були воїни та полководці. Ці фігури були намальовані поряд із фігурами коней. Є малюнки, які були зроблені меншими за розміром і, ймовірно, зображували ворога. Є постаті кавалерії та мисливців. Всередині храму, як правило, знаходяться малюнки з ритуальною тематикою. Також тут ми бачимо комузських гравців і менестрелів», – сказала Озер.

Вчений також вказала, що християни візантійської епохи вписали сотні хрестів на стінах храму й перетворили вівтар Зевса біля східного входу храму в піч, де дослідники виявили хлібне ущільнення з хрестом.

«Це показує, що тварини зі знаком хреста були запечатані в тісто і призначалися для жертв», – сказала вона.