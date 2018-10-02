Польський суд зобов'язав Церкву виплатити компенсацію жертві священика-педофіла

Апеляційний суд Польщі залишив у силі рішення суду першої інстанції про те, що церква зобов'язана компенсувати жінці, що зазнала сексуального насильства з боку католицького священика, один мільйон злотих ($268 тисяч).

Таким чином, суд постановив, що церква несе відповідальність за злочини своїх священнослужителів, повідомляє Reuters.

У січні окружний суд Познані зобов'язав церкву виплатити мільйон злотих компенсації і виплачувати пенсію в розмірі 800 злотих щомісяця жінці, яку в підлітковому віці ґвалтував священнослужитель.

За словами голови фонду Ній lekajcie sie (Не бійся), що займається підтримкою жертв священиків-педофілів, це перший випадок, коли у Польщі суд визнав церкву відповідальною за сексуальні злочини свого духовенства.

Священик був арештований 2008 року і засуджений 2010 року до чотирьох років позбавлення волі за зґвалтування 13-річної дівчинки.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск I визнав провальними дії Римо-католицької церкви в боротьбі з проявами педофілії серед священиків.