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У Єгипті вчені виявили гробницю епохи V династії фараонів

22:26, 02 жовтня 2018
Світ
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У Єгипті знайшли ще одну стародавню гробницю / islam-today.ru

Цінну знахідку в околицях некрополя Саккара під Каїром зробила група чеських археологів, повідомляє Islam-today.

Як у бесіді з журналістами повідомив голова Вищої ради з питань пам'яток старовини Мустафа Вазірі, гробниця виготовлена з вапняку і цегли. Належала вона людині на ім'я Ка Ірас, що жила в епоху V династії давньоєгипетських фараонів (2504 – 2347 роки до нашої ери).

Судячи з вигравійованих написів на стінах, чоловік обіймав посаду повіреного у справах фараона. Нагадаємо, в археологічному комплексі Сакара знаходиться найдавніший некрополь, перші поховання якого відносяться ще до I династії фараонів (XXXI — XXIX століття до нашої ери).

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