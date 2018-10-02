У Єгипті вчені виявили гробницю епохи V династії фараонів

У Єгипті виявлена велика гробниця, вік якої, за попередніми оцінками, складає близько 4500 років.

Цінну знахідку в околицях некрополя Саккара під Каїром зробила група чеських археологів, повідомляє Islam-today.

Як у бесіді з журналістами повідомив голова Вищої ради з питань пам'яток старовини Мустафа Вазірі, гробниця виготовлена з вапняку і цегли. Належала вона людині на ім'я Ка Ірас, що жила в епоху V династії давньоєгипетських фараонів (2504 – 2347 роки до нашої ери).

Судячи з вигравійованих написів на стінах, чоловік обіймав посаду повіреного у справах фараона. Нагадаємо, в археологічному комплексі Сакара знаходиться найдавніший некрополь, перші поховання якого відносяться ще до I династії фараонів (XXXI — XXIX століття до нашої ери).