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У дагестанській мечеті знайшли замуровані тисячолітні рукописи

19:10, 02 жовтня 2018
Світ
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Написані праці арабською мовою / islam-today.ru

Знахідку, вартість якої може досягати мільйонів доларів, зробили у високогірному аулі Чираг, повідомляє Islam-today.

Манускрипти, які були замуровані в стіні, являють собою революційні відкриття стародавніх учених із різних наук - астрономії, медицини та математики.

Написані праці арабською мовою – саме вона була у ті часи мовою науки. Інтерес до знахідки вже виявили вчені і дослідники зі всього світу.

Зараз із цінними документами працюють реставратори.

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