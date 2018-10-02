У дагестанській мечеті знайшли замуровані тисячолітні рукописи

В одній з дагестанських мечетей знайшли унікальні стародавні рукописи, вік яких обчислюється кількома століттями.

Знахідку, вартість якої може досягати мільйонів доларів, зробили у високогірному аулі Чираг, повідомляє Islam-today.

Манускрипти, які були замуровані в стіні, являють собою революційні відкриття стародавніх учених із різних наук - астрономії, медицини та математики.

Написані праці арабською мовою – саме вона була у ті часи мовою науки. Інтерес до знахідки вже виявили вчені і дослідники зі всього світу.

Зараз із цінними документами працюють реставратори.