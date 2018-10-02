У Китаї після ремонту відкрили "Висячий храм", якому понад 1,5 тисячі років

У Китаї після ремонту відкрилося "найбільш ненадійно розташована будівля у світі".

Як повідомляє російське інформагентство з посиланням на CGTN, на півночі країни неподалік від Датуна відкрили храм, вік якого становить понад півтори тисячі років. Знамениту будову довелося лагодити після того, як на його дах обвалилася скеля.

У ході робіт були вжиті заходи щодо захисту храму від падаючих каменів, а також оновлені 400 залів і кімнат.

Храмовий комплекс Сюанькун-си (Висячий монастир), був побудований у 491 році на скелі біля священної гори Хеншань у провінції Шаньсі в Китаї. Він унікальний тим, що об'єднує буддійські, даоські й конфуціанські вівтарі.

У монастирі уздовж стрімкої стіни розташовано близько 40 залів і павільйонів. Будівлі тримаються на дерев'яних палях, упираються в скелю. Сама скеля використовується також як задня стіна приміщень, вилучення в скелі зроблені для зображень і статуй Будди. Всього в монастирі є 80 статуй із різних матеріалів.

Монастир від 1982 року охороняється як національний пам'ятник КНР.