этот материал доступен на русском

У Китаї після ремонту відкрили "Висячий храм", якому понад 1,5 тисячі років

17:12, 02 жовтня 2018
Світ
6930 0
"Висячий храм" / wikipedia.org

Як повідомляє російське інформагентство з посиланням на CGTN, на півночі країни неподалік від Датуна відкрили храм, вік якого становить понад півтори тисячі років. Знамениту будову довелося лагодити після того, як на його дах обвалилася скеля.

У ході робіт були вжиті заходи щодо захисту храму від падаючих каменів, а також оновлені 400 залів і кімнат.

Храмовий комплекс Сюанькун-си (Висячий монастир), був побудований у 491 році на скелі біля священної гори Хеншань у провінції Шаньсі в Китаї. Він унікальний тим, що об'єднує буддійські, даоські й конфуціанські вівтарі.

У монастирі уздовж стрімкої стіни розташовано близько 40 залів і павільйонів. Будівлі тримаються на дерев'яних палях, упираються в скелю. Сама скеля використовується також як задня стіна приміщень, вилучення в скелі зроблені для зображень і статуй Будди. Всього в монастирі є 80 статуй із різних матеріалів.

Монастир від 1982 року охороняється як національний пам'ятник КНР.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter