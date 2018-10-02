У нью-йоркському Метрополітен-музеї відкрилася виставка про християнський спадок Вірменії

Католікос всіх вірмен Гарегін II і прем'єр Вірменії Нікол Пашинян взяли участь у церемонії відкриття виставки «Вірменія!» в нью-йоркському Метрополітен-музеї.

Як повідомляє "Благовіст-Інфо", на виставці, яка триватиме до 19 січня наступного року представлено 140 музейних одиниць – позолочені релікварії, хачкари – хрести-камені, літургійні предмети, друковані книги – з музеїв Вірменської Апостольської Церкви різних країн світу, Державного музею історії Вірменії, Єреванського інституту-сховища стародавніх рукописів «Матенадаран», а також приватних колекцій.

У колекції представлені експонати, що охоплюють 14 століть вірменської історії – починаючи з IV століття, коли Вірменія прийняла християнство як державну релігію, з XVII століття, коли розвивалося вірменське книгодрукування. Майже всі експонати вперше показуються в США.

Виступаючи на церемонії відкриття виставки, вірменський Католікос підкреслив, що колекція була зібрана так, щоб відвідувачі змогли побачити, уявити та зрозуміти значущість впливу християнства на культуру вірмен.

«Наша батьківщина, наша мова, наша Церква, наші книги, святині й віра – це все те, що ми, як народ зберігали й охороняли, і це те, що ідентифікує нас як народ і націю. І в умовах країни, позбавленої державності, саме Церква допомагала нам розвиватися», – сказав Гарегін II.