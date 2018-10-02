В Індонезії після землетрусу знайшли тіла 34 дітей під завалами храму
14:27, 02 жовтня 2018Світ
4374 0
Руїни храму / tsn.ua
Тіла 34 дітей були знайдені під церквою в Палу, що в Індонезії, яка була зруйнована в результаті землетрусу та цунамі.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на "The Independent".
Рятувальники розповіли, що 34 дитини були у "дослідницькому таборі християнської Біблії" та заховалися у церкві. В результаті землетрус зруйнував будівлю і вона обвалилася просто на них.
Знайдені тіла дітей були у Сігі Біромару, безпосередньо біля Палу, у вівторок. Про місцеперебування ще 52 дітей з цього ж церковного табору досі не відомо. В Індонезії побоюються, що вони також могли потрапити під завали церкви, або інших будівель.
За останніми даними, в Індонезії відомо щонайменше про 1234 загиблих. Ще тисячі можуть досі перебувати під уламками. Окрім цього, близько 60 тисяч людей були переміщені та потребують допомоги.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter