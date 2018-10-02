В Індонезії після землетрусу знайшли тіла 34 дітей під завалами храму

Тіла 34 дітей були знайдені під церквою в Палу, що в Індонезії, яка була зруйнована в результаті землетрусу та цунамі.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на "The Independent".

Рятувальники розповіли, що 34 дитини були у "дослідницькому таборі християнської Біблії" та заховалися у церкві. В результаті землетрус зруйнував будівлю і вона обвалилася просто на них.

Знайдені тіла дітей були у Сігі Біромару, безпосередньо біля Палу, у вівторок. Про місцеперебування ще 52 дітей з цього ж церковного табору досі не відомо. В Індонезії побоюються, що вони також могли потрапити під завали церкви, або інших будівель.

За останніми даними, в Індонезії відомо щонайменше про 1234 загиблих. Ще тисячі можуть досі перебувати під уламками. Окрім цього, близько 60 тисяч людей були переміщені та потребують допомоги.