У Чехії чотириста костелів і каплиць потребують серйозної реставрації

Чотириста костелів і великих каплиць у Чеській Республіці потребують серйозних відновлювальних робіт.

П'ятдесят об'єктів знаходяться у жалюгідному стані – у частини з них провалилися дахи або зовсім цілими залишилися тільки зовнішні стіни, повідомляє "Радіо Прага".

У найгіршому стані, на думку фахівців, знаходяться два костели в регіоні моравського університетського міста Оломоуц – костел Святої Трійці в Естржаби і костел Всіх Святих в Оловені. Велика частина старих сакральних об'єктів була повернута в рамках церковної реституції.

«Головна проблема полягає в тому, що на багатьох церковних архітектурних пам'ятках позначилися десятиліття без належного поточного ремонту. Саме тому не можна очікувати, що через 2-3 роки все раптом буде відновлено», – коментує секретар Чеської єпископської конференції Станіслав Пршибил.

Нагадаємо, що у зв'язку з реалізованим врегулюванням майнових відносин між церквами і державою потік бюджетних коштів, визначений на зарплати духовенства, щороку скорочується на 5%. Відрахування припиняться у 2030 році. Ще через 13 років буде завершена виплата фінансових компенсацій за неповернене церковне майно.

Відновлення костелів і каплиць проходить за рахунок церков, але під пильним наглядом фахівців, що займаються охороною пам'яток архітектури.