У Татарстані шанувальники забороненого до служіння священика напали на єпископа

У Татарстані парафіяни напали на єпископа Чистопільського і Нижньокамського Пармена (Щипелева), завдавши йому тілесних ушкоджень і порвавши рясу.

Було встановлено, що до побиття причетні прихильники забороненого в служінні священика з Болгара Володимира Головіна, якого усунули, зокрема, за поради дивитися порно, повідомляє EADaily.

За словами диякона Артемія Сильвестрова, того дня на богослужінні був присутній Головін в одному підряснику і без хреста (як і годиться забороненому в служінні священику).

"Всю службу він простояв у храмі німим докором в оточенні своїх фанатів. Після закінчення служби заборонений протоієрей не підійшов під благословення до свого архієрея і відразу ж поїхав. Негайно після його від'їзду група агресивно налаштованих людей спробувала влаштувати владиці "допит" — мовляв, як, та чому "наш дорогий батюшка" заборонений у служінні. Єпископ Пармен почав пояснювати ситуацію з Головіним, але розлючені головінці буквально "затиснули Владику і всіх, хто з ним, у лещата". Якось архієрею і новому благочинному вдалося пробратися в трапезну, але агресивні головінці (кажуть із палицями) увірвалися і туди", — написав диякон Сильвестров у соцмережі.

За словами очевидців, єпископу Пармену довелося півтори години заспокоювати "оскаженілу паству". Владику не відпускали і дільничному села Три Озера довелося викликати наряд поліції з райцентру. Тільки поліцейські допомогли єпископу Пармену вирватися.

Раніше в Татарстані протоієрея Володимира Головіна тимчасово відсторонили від служіння. Вищі священнослужителі доручили йому відмовитися від діяльності, "яка вносить спокусу в життя Церкви". Приміром, як повідомляється, він брав плату за "соборну молитву за угодою", а за додаткові гроші обіцяв "посилити її".

У єпархії також вважають непристойними для сану священика його "пораду дивитися непристойні фільми тим жінкам, чиї чоловіки їх дивляться", "публічне пастирське консультування жінок про вибір фасону нижньої білизни", ідею "оспівування богослужбового гімну під час близькості з дружиною" або, наприклад, порівняння військового подвигу із самогубством. Надалі, як зазначається, якщо священик продовжить вести епатажні проповіді, він може бути позбавлений сану.