В Аргентині злочинці стріляли по церкві у відповідь на те, що священик засудив наркоторговців

Було скоєно жорстокий напад на прихід Марії Нашої Цариці у місті Розаріо в Аргентині.

Священик цієї парафії вважає, що напад є акцією залякування у відповідь на те, що він нещодавно засудив місцеві банди наркоторговців, повідомляє "Седмиця" з посиланням на інформаційне агентство CNA.

Озброєні злочинці під час нападу стріляли по церкві та школі, будівлі яких розташовані поряд. Сім куль пошкодили фасад храму, а ще п'ять – двері школи.

Місцева поліція почала розслідування. Священик Хуан Пабло Нунез вважає, що напад – справа рук наркоторговців. Кілька тижнів тому він почав говорити в проповідях про проблеми з наркотиками й відтоді почав отримувати погрози.

За чотири тижні до нападу священик почав просити місцеву владу здійснити необхідні кроки для того, щоб «покласти край відсутності громадської безпеки».

Місцевий генеральний вікарій висловив підтримку священику, приходу і шкільній спільноті. Він попросив вірних молитися про вирішення складної ситуації, а владу закликав до подолання фінансових схем, що підтримують наркоторгівлю і масове поширення зброї, які викликають стільки смертей у місті.