В Англії в 2017 році зареєстрували 7 хлопчиків на ім'я Люцифер

За даними Управління національної статистики, сім хлопчиків були названі ім'ям Люцифер в Англії та Уельсі в 2017 році.

Про це повідомляє "Седмиця" з посиланням на видання британських католиків "Сatholic Нerald".

Ім'я, яке найчастіше застосовується щодо диявола до його падіння, стало популярним з минулого року, коли чотири хлопчики отримали його.

Популярність цього імені пов'язують з показаною по телебаченню поліцейської драми Netflix Lucifer, в якій є диявол власником нічного клубу в Лос-Анджелесі.

Згідно зі статистикою, ще три хлопчики в 2017 році були названі Johnpaul (записані як одне слово) порівняно з 18 John-Pauls. Були також 233, яких назвали ім'ям Франциска, та 91 дитина була названа ім'ям Бенедикт.