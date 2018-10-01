11 найбільш незвичайних храмів світу (рос.)

В мире очень много необычных церквей. Все они отличаются от себе подобных разными факторами: одна построена из необычных материалов, другая считается самой южной церковью в мире, а третья и вовсе находится под землей. Что ж, давайте посмотрим на 11 самых необычных церквей нашей планеты.

1. Ставкирка в Боргунне (1180 – 1250), Лердал, Норвегия.

Это церковь или дом Уизли? Церковь построили в период с 1180 по 1250 гг. из длинных вертикальных деревянных брусьев, которые называют «ставами». В Норвегии еще 28 таких ставкирок, из которых эта – самая хорошо сохранившаяся. Может быть, церковь все-таки волшебная…

2. Церковь Лас-Лахас (1949), Колумбия.

Ла-Лахас завершили строить в 1949 году, и она возвышается со дна каньона на 90 метров. По легенде, в 1754 году одна мать и ее глухонемая дочь застряли в каньоне во время ужасной грозы. Тогда на стене каньона им явился образ Девы Марии, и глухонемая дочь вдруг воскликнула «Дева Мария зовет меня!» С тех пор в районе каньона сообщали о нескольких чудотворных излечениях, и потому здесь построили церковь.

3. Хатльгримскиркья (1986), Рейкьявик, Исландия.

Хатльгримскиркья возвышается на 74 метра, что делает ее самым высоким зданием в Исландии. Ее дизайн должен напоминать текущую лаву вулкана. Церковь стала одной из главных достопримечательностей Исландии. Церковный орган составляет 13 м в высоту и весит более 25 тонн.

4. Часовня тернового венца (1980), Эврика-Спрингс, Арканзас.

Церковь построили в 1980 году. Она возвышается на 14 метров и имеет 625 окон. При ее строительстве использовали более 557 кв.м. стекла. Несмотря на относительно «молодой возраст», у этого храма есть уже собственные достижения: он стоит на четвертом месте в списке церквей ХХ века с наилучшим дизайном.

5. Церковь Темппелиаукио (1969), Хельсинки, Финляндия.

Это сооружение называют «Церковью Скалы», т.к. она встроена в скалу. Каждый год Темппелиаукио посещает более полумиллиона человек, что делает ее одной из самых популярных достопримечательностей Хельсинки. Строение покрыто огромным медным куполом, который пропускает естественный свет.

6. Сан Мигель Дель Фай (10-ый век), Каталония, Испания.

Этот монастырь построили в Х веке примерно в 40 км от Барселоны прямо в пещерах утеса. Однако, говорят, что до того, как стать монастырем, это место использовалось в IX веке для проведения языческих ритуалов.

7. Церковь Святой Троицы (2004), Ватерлоо, Антарктика.

Строительство церкви заказал в 1990-ых гг. патриарх Алексий II. Это самая южная православная церковь в мире. Постоянно тут находится, как минимум, один монах-доброволец из Троице-Сергиевой лавры в России. Высота церкви – 13 метров. Сначала ее построили в России, а уже потом переместили в Антарктику.

8. Метеоры (XIV век), Фессалия, Греция.

Монастыри Метеоры были построены высоко в горах греческими православными монахами, которые бежали от турецких захватчиков Османской империи. «Метеора» переводится, как «в небесах» или «подвешенный в небе». Поначалу, из соображений безопасности, добраться до монастырей Метеоры можно было только по веревочным лестницам и сетям, которые сбрасывали сверху. Сейчас для туристов вырезали ступеньки в скалах.ї

9. Сен-Жан (XII век), Обтер-сюр-Дрон, Франция.

Это крупнейшая подземная церковь в Европе – ее главный зал возвышается почти на 18 метров. Вырезанная прямо в известняковых горах и укрытая под древним обвалом камней, церковь долгое время оставалась неизвестной, пока ее снова не открыли широкой публике в 1950-ых. Внутри находится ряд ям и склепов, в которых хранятся мощи и реликвии, в том числе и более 80 каменных саркофагов.

10. Базилика святого Пия X (1958), Лурд, Франция.

Подземная бетонная базилика святого Пия X занимает более 180 м в длину (больше двух футбольных полей) и вмещает более 24 000 человек. Ее построили во французском городе Лурд, где Дева Мария явилась местной крестьянской девочке Бернадетте Субиру, которая позже сама стала святой.

11. Храм Святого Семейства (1882-наст. Время), Барселона, Испания.

Спроектированный знаменитым каталонским архитектором Антонио Гауди в 1883 году, Храм Святого Семейства строится уже более 130 лет, и даже при современных технологиях не будет завершен раньше 2026 года – в столетнюю годовщину смерти Гауди.

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