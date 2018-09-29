Індонезійський юнак, який дрейфував у Тихому океані 49 днів, зміцнював себе читанням Біблії і молитвою

19-річний індонезієць Алді Новель Адиланг 49 днів продрейфував у Тихому океані. Винести випробування йому допомогли читання Біблії і молитва.

У відкритий океан на невеликому плоту юнака віднесло у середині липня приблизно у 80 милях від узбережжя Індонезії, де він на той момент працював на ромпонзі (плавучій рибальській пастці), повідомляє сайт журналу «Фома» з посиланням на сайт «Christian Headlines».

За 49 днів пастка з людиною на плоту продрейфувала тисячі миль у напрямку від острова Гуам. Змінити напрямок дрейфу юнак не міг, бо у нього не було ні весел, ні вітрила, ні мотора.

Запаси провіанту у хлопця закінчилися вже через кілька днів плавання, а тому йому довелося харчуватися рибою, злегка обсмаженою на трісках, і пити морську воду, яку він трохи опріснював через власний складений одяг.

— Алді, за його словами, був сильно наляканий і пригнічений, і часто плакав у перші дні дрейфу. Іноді він бачив великі судна, і кожен раз його охоплювала надія на порятунок. За весь час дрейфу він бачив 10 суден, але всі вони пройшли повз – не помітивши його сигнали лиха, чи не побажавши витратити дорогоцінний час і паливо заради його порятунку, — розповів індонезійський дипломатичний працівник консульської служби в Осаці (Японія) Фаджар Фірдаус.

Відзначається, що, зрештою, юнак опинився у настільки поганому стані, що став замислюватися про самогубство. Однак від наміру кинутися в океан і втопитися, за його визнанням, його втримала порада батьків молитися Богу під час труднощів.

На щастя, у речах Алді Адиланга знайшлася Біблія, подарована батьками, яку він і став читати. Крім того, юнак став молитися про те, щоб йому вистачило сил подолати відчай.

І ось, лише 31 серпня, юного індонезійця помітило велике судно — контейнеровоз «Arpeggio» панамської реєстрації. Хлопець став привертати до себе увагу, розмахуючи сорочкою. На борту судна помітили людину на плоту і поспішили на допомогу. Через великі хвилі і сильний вітер судну лише з четвертого разу вдалося наблизитися до юнака і врятувати його.

— Алді кинувся в море, насилу зловив кінець у хвилях і вчепився за нього з останніх сил. Зрештою, команді судна вдалося його підтягнути і утягнути на борт, — зазначив Фаджар Фірдаус.

Команда судна передала хлопця консульській службі Індонезії в японській Осаці через тиждень після порятунку, 6 вересня. Ще через два дні його відправили літаком у рідне місто Манадо. Як розповів індонезійський консул в Осаці Мірза Нирхидаят, Алді Адиланг здоровий і відчуває себе добре.