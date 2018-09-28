Біля річки Йордан археологи виявили докази істинності відомостей із Біблії

Біля річки Йордан археологи знайшли можливі свідоцтва виходу євреїв із Єгипту – це залишки стоянки кочівників, які перетнули Йордан й осіли в нагір'ях Ізраїлю.

Як повідомляє "Седмиця" з посиланням на "Сhristianpost", Книга Вихід, друга в Біблії, завжди була предметом нескінченних наукових суперечок щодо її історичної точності, оскільки багато вчених сумніваються в тому, що стародавні ізраїльтяни дійсно прийшли на цю землю з Єгипту. Однак археологи Ральф Хоукінс (Ralph Hawkins) і Давид Бен-Шломо (David Ben-Shlomo) повідомили, що розкопки в долині річки Йордан в районі Хірбет аль-Мастарах принесли важливі історичні свідчення та речовий матеріал, який проливає світло на це питання. Залишки жител, кераміка й речові знахідки з виявленої стоянки кочового племені дають підстави припускати, що це могли бути єврейські переселенці з Єгипту.

За даними британського видання Daily Express, Бен Шломо висловив думку, що залишки виявленої стоянки можна вважати доказом істинності відомостей, наведених у Біблії.

«Ми поки ще не зібрали достатньо тверді свідчення того, що ці стоянки датуються періодом появи в цих місцях перше ізраїльтян, але це цілком можливо, – зазначив Бен Шломо. – Якщо наявні речові свідоцтва будуть підкріплені подальшими розкопками, тоді можна буде з певністю стверджувати, що ці переселенці були першими ізраїльтянами, які прийшли в ці землі зі сходу, пройшли далі за Йордан й осіли в нагір'ях землі Ізраїльської».