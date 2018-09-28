Кельнський собор прикрасили світловою інсталяцією до 100-річчя закінчення Першої світової

У період з 26 по 30 вересня фасад знаменитого Кельнського кафедрального собору, внесеного ЮНЕСКО до Списку об'єктів Всесвітньої культурної спадщини, вперше в його історії у вечірній час прикрашає світлова інсталяція.

Як повідомляє "Азертадж", вона присвячена 100-ій річниці закінчення Першої світової війни. Її девіз — "Dona Nobis Pacem" ("Дай нам мир!").

Таку акцію спеціально вирішено провести в рамках паломництва, що проходить у ці дні в Кельнському соборі, з метою привернути до неї таким чином увагу якомога більшої кількості людей. За допомогою незвичайної світлової інсталяції її творці направили чіткий посил всьому світу: Німеччина виступає проти ненависті і ворожнечі!

"Мир", "Громадянська мужність" — такі написи миготять на південному фасаді найвідомішої церкви Німеччини від порталу до самої вершини. Написи і знаки, з яких складаються зображення на стіні, виводяться за допомогою приблизно двох десятків потужних прожекторів.

Уривки з Реквієму номер 1 до мінор Луїджі Керубіні і твори "Dona Nobis Pacem" ("Дай нам мир") Баха (Johann Sebastian Bach) — такий музичний супровід проекції, яка щовечора стартує о 20 годині. В цей же час у Кельнському соборі проходять і інші яскраві заходи. Один із них — вистава "Ніч містики", участь у якій бере хор Ліверпульського кафедрального собору.