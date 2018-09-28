Суд направив на психіатричне лікування лікаря, який влаштував погром в Ісаакієвському соборі

Жовтневий районний суд Санкт-Петербурга в четвер, 27 вересня, розглянувши справу про вандалізм, звільнив лікаря-невролога, який пошкодив двері Східного фасаду Ісаакіївського собору, від кримінальної відповідальності.

32-річного чоловіка направили на примусове лікування з наглядом психіатра в амбулаторних умовах, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на об'єднану прес-службу судів.

За даними слідства, 11 грудня минулого року чоловік переліз через огорожу, навколо собору, почав бити вітражі у вікнах і намагався металевим ломом розкрити двері. У результаті він пошкодив малі двері Східного фасаду собору і вітраж, а також розбив скло за ґратами дверей.

Побачивши охоронців, вандал почав кричати, що за дверима знаходиться "осередок зла" і що всім треба терміново йти "цим руслом". У черговій частині УМВС затриманий пояснив, що він намагався "вигнати бісів".

З'ясувалося, що бешкетник до нападу працював неврологом, і пацієнти були ним задоволені.

Мати вандала Надія Копилова розповіла, що за кілька днів до інциденту він не спав всю ніч, потім пішов на роботу і там випив енергетик. "Я сподівалася, що він засне після роботи, і покришила в його улюблені бургери дві таблетки феназепаму", - повідомила жінка.

Після прийняття ліків у чоловіка свідомість затьмарилась, він виглядав збудженим. "Я не могла загнати його додому, він весь час був на вулиці - говорив, що інтернет-мережі погано впливають на здоров'я", - сказала Копилова, додавши, що вирішила не викликати швидку допомогу, сподіваючись, що син отямиться без медичних процедур.

Але в результаті чоловік вирушив громити собор. "У нього почалися галюцинації, йому здалося, що до храму масово заносять немовлят, і він вирішив їх урятувати. Замість цього його побили охоронці - величезна гематома на нозі, відібрали годинник і гроші", - стверджувала мати.

Матеріальний збиток собору оцінили в суму 100 тисяч 688 рублів. За фактом було порушено справу за статтею 243 КК РФ ("Знищення або пошкодження об'єктів культурної спадщини"). Після нападу на Ісаакіївський собор чоловіка передали психіатрам.