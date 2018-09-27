У Єгипті за дивних обставин помер ще один коптський монах

Ченця монастиря "Аль-Мухаррак" з провінції Асьют Зейнуна аль-Макарі, який загинув при дивних обставинах в минулу середу в Єгипті, у четвер рано вранці поспіхом поховали в монастирі Святого Макарія, де в липні був убитий настоятель ігумен Єпіфаній.

При цьому обставини його смерті так і не прояснилися, пише єгипетська газета "Аль-Ватан".

Раніше повідомлялося, що генеральна прокуратура Єгипту розслідує дивну загибель ченця, а тіло буде передано церкві тільки після проведення розтину і встановлення причин смерті. ЗМІ писали, що в разі, якщо священнослужитель покінчив життя самогубством, його не будуть відспівувати за церковними канонами.

У той же час, за даними "Аль-Ватан", церковна служба відспівування Зейнуна в монастирі Святого Макарія все ж була проведена рано вранці в четвер, однак на ній були присутні тільки найближчі родичі загиблого і кілька монахів. Між тим, представники церкви і слідчі досі так і не зробили заяви про причини загибелі Зейнуна.

За інформацією ЗМІ, 44-річний священик Зейнун аль-Макарі, який раніше служив у монастирі Святого Макарія, де 29 липня було вбито настоятель монастиря ігумена Єпіфанія, і який після цього гучного вбивства був переведений до монастиря "Аль-Мухаррак", несподівано зник з обителі на кілька днів, а потім повернувся, у той же день відчув себе погано і помер у лікарні, не приходячи у свідомість. ЗМІ повідомляли, що мова може йти про самогубство, оскільки чернець останнім часом перебував у важкому моральному стані, жив в ізоляції. Померлий Зейнуна проходив у справі про вбивство ігумена Єпіфанія свідком зі сторони обвинувачення, а також був духівником головного підозрюваного у вбивстві. При цьому близькі Зейнуна стверджують, що схильність до самогубства у священика не було, і смерть його здається підозрілою.