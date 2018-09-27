Більшість віруючих Латвії є православними — опитування

Кожен четвертий житель Латвії – православний християнин (понад 30% мешканців), що робить православ'я самої численною конфесією у країні. Такі результати опитування дослідницького центру SKDS.

Згідно з проведеним дослідженням, в опитуванні 2018 року майже повністю повторилася картина 2016 та 2014 років, коли православними назвали себе більшість громадян Латвії, повідомляє агентство «Благовест-інфо».

Католиками себе назвали 20% опитаних, що трохи менше, ніж у попередні опитування: 22% опитаних у 2016-му і 23% — у 2014-му.

Ще менше в країні протестантів – 17%, яких у 2016 році в Латвії було 20%, а в 2014 році — 18%.

Крім цього, 3% жителів країни назвали себе старовірами, 15% — атеїстами, а 14% не змогли віднести себе до якої-небудь конфесії, хоча і назвалися віруючими.