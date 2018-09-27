Італійський будинок моди Gucci випустив рекламну кампанію на тему Ноєвого ковчега
16:53, 27 вересня 2018Світ
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Рекламна кампанія на тему Ноєвого ковчега / buro247.ru
Креативний директор Gucci Алессандро Мікеле представив круїзну колекцію 2019 за допомогою образу Ноєвого ковчега.
Як повідомляє buro247.ru, у рекламній кампанії Gucci Gothic, яку зняв Глен Лачфорд, люди та тварини співіснують у гармонії, але в якийсь момент їм усім доводиться бігти зі свого будинку й рятуватися від потопу на гігантському судні.
Разом з моделями, одягненими в нову колекцію Gucci з анімалістичними принтами й деталями, на ковчезі пливуть лами, коні, вівці, тигри, мавпи, страуси та інші звірі й птахи.
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