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Італійський будинок моди Gucci випустив рекламну кампанію на тему Ноєвого ковчега

16:53, 27 вересня 2018
Світ
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Рекламна кампанія на тему Ноєвого ковчега / buro247.ru
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Як повідомляє buro247.ru, у рекламній кампанії Gucci Gothic, яку зняв Глен Лачфорд, люди та тварини співіснують у гармонії, але в якийсь момент їм усім доводиться бігти зі свого будинку й рятуватися від потопу на гігантському судні.

Разом з моделями, одягненими в нову колекцію Gucci з анімалістичними принтами й деталями, на ковчезі пливуть лами, коні, вівці, тигри, мавпи, страуси та інші звірі й птахи.

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