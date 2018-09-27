Італійський будинок моди Gucci випустив рекламну кампанію на тему Ноєвого ковчега

Креативний директор Gucci Алессандро Мікеле представив круїзну колекцію 2019 за допомогою образу Ноєвого ковчега.

Як повідомляє buro247.ru, у рекламній кампанії Gucci Gothic, яку зняв Глен Лачфорд, люди та тварини співіснують у гармонії, але в якийсь момент їм усім доводиться бігти зі свого будинку й рятуватися від потопу на гігантському судні.

Разом з моделями, одягненими в нову колекцію Gucci з анімалістичними принтами й деталями, на ковчезі пливуть лами, коні, вівці, тигри, мавпи, страуси та інші звірі й птахи.