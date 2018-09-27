У Єгипті розшифрували текст заклинання, якому понад 1300 років

Вчені Страсбурзького університету розшифрували єгипетський текст, вік якого становить понад 1300 років.

На папірусі, як встановили вчені, написано заклинання для створення міцних любовних стосунків, повідомляє Islam-today.

На малюнку зображені двоє схожих на птахів істот, а під ними напис на коптською мовою, поширеною в Елліністичному Єгипті. Алфавіт його заснований на грецькій системі письма. Порівнявши папірус з іншими подібними артефактами, вчені прийшли до висновку, що птахи символізують собою чоловіка та жінку.

Заклинання ж мало допомогти об'єднатися тим, хто любить один одного.