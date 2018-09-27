У Єгипті розшифрували текст заклинання, якому понад 1300 років
15:50, 27 вересня 2018Світ
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Загадковий артефакт виявився любовним заклинанням / islam-today.ru
Вчені Страсбурзького університету розшифрували єгипетський текст, вік якого становить понад 1300 років.
На папірусі, як встановили вчені, написано заклинання для створення міцних любовних стосунків, повідомляє Islam-today.
На малюнку зображені двоє схожих на птахів істот, а під ними напис на коптською мовою, поширеною в Елліністичному Єгипті. Алфавіт його заснований на грецькій системі письма. Порівнявши папірус з іншими подібними артефактами, вчені прийшли до висновку, що птахи символізують собою чоловіка та жінку.
Заклинання ж мало допомогти об'єднатися тим, хто любить один одного.
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