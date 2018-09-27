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У Єгипті розшифрували текст заклинання, якому понад 1300 років

15:50, 27 вересня 2018
Світ
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Загадковий артефакт виявився любовним заклинанням / islam-today.ru

На папірусі, як встановили вчені, написано заклинання для створення міцних любовних стосунків, повідомляє Islam-today.

На малюнку зображені двоє схожих на птахів істот, а під ними напис на коптською мовою, поширеною в Елліністичному Єгипті. Алфавіт його заснований на грецькій системі письма. Порівнявши папірус з іншими подібними артефактами, вчені прийшли до висновку, що птахи символізують собою чоловіка та жінку.

Заклинання ж мало допомогти об'єднатися тим, хто любить один одного.

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