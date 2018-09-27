В іранському морзі "ожило" немовля під час похоронного омовіння

В Ірані стався випадок, який інакше, ніж справжнім дивом, не назвеш.

У морзі «ожило» немовля, смерть якого раніше констатували лікарі, повідомляє Islam-today.

Стався інцидент у місті Урмія на заході країни. Констатували смерть шестимісячного малюка лікарі після того, як провели його огляд і не зафіксували у нього ніяких ознак життя.

Тіло було направлено до морга, проте там під час омовіння з'ясувалося, що дитина насправді жива.

Як повідомили ЗМІ, батьки малюка були приголомшені тим, що трапилося. «Вони були приголомшені і вдячні за чудо», - зазначив, зокрема, голова похоронної служби міста Амір Аббас Абедині.