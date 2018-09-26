На Тайвані зруйнували храм комуністичного Китаю, який відібрали у буддійських ченців.

Влада Тайваню відключила подачу електрики і води у "комуністичний храм", а з 25 вересня почала ламати історичну будівлю, повідомляє The New York Times.

Ще у 2012 році житель Тайваню Вей Хв-Джень, найнятий для розширення та реставрації стародавнього буддійського храму, після виконання всіх обумовлених робіт отримав на відкритому аукціоні повний контроль над будівлею, оскільки колишні власники не змогли з ним розплатитися.

Новий господар храму виселив з нього чотирьох літніх монахів, які стали жити в скромних тимчасових помешканнях неподалік. Потім Вей Хв-Джень прикрасив своє придбання китайськими прапорами з комуністичною символікою і повісив у приміщеннях портрети своїх кумирів — Мао Цзедуна, Чжоу Еньлая та Сі Цзіньпіна.

Організація, яка відповідає за демонтаж храму, пояснює свої дії тим, що споруда "не відповідає сучасним вимогам безпеки". Проте місцевий чиновник Вей Хв-Ку заявив пресі, що діяльність Вей Хв-Дженя "зашкодила гідності країни, образила почуття її народу і викликала велике невдоволення місцевих жителів".

На цей час храм перетворено на руїни, які вивозяться та утилізуються, а Вей Хв-Джень затриманий поліцією за "перешкоджання здійсненню правопорядку".