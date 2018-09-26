У Таїланді обрушилася дзвіниця буддійського храму: загинула людина
16:43, 26 вересня 2018Світ
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Під уламками опинилися 12 осіб / islam-today.ru
У Бангкоку під час реставраційних робіт обрушилася п'ятнадцятиметрова дзвіниця двохсотлітнього буддійського храму.
Під уламками опинилися дванадцять робітників, у тому числі три жінки. Один із постраждалих помер, повідомляє Islam-today.
Решта отримали травми різного ступеня тяжкості. Витягти їх із-під уламків вдалося лише через три години, вони перебувають у лікарнях.
Інцидент стався у храмі Ват Пхая Тхам у західній частині столиці Таїланду. На реставрації дзвіниця храму, збудованого на початку XIX століття, була розпочата в травні. За фактом події почато розслідування.
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